Роналду подарил всей сборной Португалии элитные часы за победу в Лиге наций

Капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду преподнес всем игрокам сборной уникальные часы Jacob&Co в честь победы в Лиге наций УЕФА, сообщает РБК .

Всего было изготовлено 35 экземпляров премиального аксессуара, стоимость которых, по оценкам экспертов, может достигать нескольких тысяч евро за каждый.

Футболист лично вручил часы своим партнерам в сентябре перед матчем с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Особое внимание было уделено семье погибшего летом в автокатастрофе Диогу Жоты — его родственникам передали именные часы с игровым номером футболиста.

Сборная Португалии во второй раз в своей истории выиграла Лигу наций, обыграв в финале испанцев в серии пенальти со счетом 5:3 после ничьей 2:2 в основное время.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.