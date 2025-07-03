Автоэксперт Пак назвал возможные причины возгорания автомобиля Диогу Жота

сегодня в 18:37

Автоэксперт Виктор Пак объяснил, что причиной возгорания автомобиля футболиста Диогу Жота в Испании могли стать производственный дефект, повреждение или износ шины, сообщает aif.ru .

В Испании в результате дорожно-транспортного происшествия погиб нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота. По информации Daily Mail, во время обгона на автомобиле Lamborghini, которым управлял спортсмен, лопнула шина.

Автоэксперт Виктор Пак рассказал, что причиной трагедии мог стать производственный дефект шины или ее повреждение, полученное ранее. Он отметил, что эксплуатация поврежденных шин недопустима.

Пак также пояснил, что лопнувшая шина могла быть следствием превышения допустимой скорости.

«У любых шин есть индекс скорости, то есть предельно допустимая скорость. Водитель мог ее превысить, и поэтому шину разорвало», — сообщил эксперт.

Кроме того, по словам Пака, срок службы шин ограничен, и его превышение также может привести к аварии.

Диогу Жота погиб в ДТП через десять дней после своей свадьбы.