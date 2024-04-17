ПСЖ выбил «Барселону» из Лиги Чемпионов

Парижский ПСЖ в гостях нанес «Барселоне» поражение в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:4, пишет Lenta.ru .

Отмечается, что «Барселона» с 29-й минуты играла в вдесятером.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Витинья и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. У каталонцев гол престижа на счету Рафиньи.

Первый матч прошел в Париже 10 апреля и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2.

Следующий матч ПСЖ проведет с дортмундской «Боруссией».