ПСЖ выбил «Барселону» из Лиги Чемпионов
ПСЖ разгромил «Барселону» в ¼ Лиги Чемпионов
Парижский ПСЖ в гостях нанес «Барселоне» поражение в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:4, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что «Барселона» с 29-й минуты играла в вдесятером.
В составе победителей отличились Усман Дембеле, Витинья и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. У каталонцев гол престижа на счету Рафиньи.
Первый матч прошел в Париже 10 апреля и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2.
Следующий матч ПСЖ проведет с дортмундской «Боруссией».