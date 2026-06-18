Жители Подмосковья более 120 раз оформили сервитут онлайн

С начала 2026 года электронной услугой по установлению сервитута на участки в границах полос отвода автодорог воспользовались более 120 раз в Подмосковье. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить услугу можно на портале госуслуг Московской области. Для этого необходимо авторизоваться с подтвержденной учетной записью ЕСИА и перейти в раздел «Бизнесу» — «Земля» — «Сервитуты и ограничения». Заявление вправе подать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Решение направят в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. В случае положительного ответа заявителю поступит соглашение об установлении сервитута. Документ нужно подписать с помощью приложения «Госключ» или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.