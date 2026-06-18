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В Подмосковье 17 июня не зафиксировали лесных пожаров

Лесопожарная обстановка в Московской области 17 июня оставалась стабильной — возгораний в гослесфонде не зарегистрировано. На 18–20 июня в регионе прогнозируют I–II классы пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 18 июня на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. В Луховицком и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс.

19 июня на большей части Подмосковья установится II класс пожарной опасности. В Бородинском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Ступинском лесничествах ожидается I класс.

20 июня в регионе преимущественно сохранится II класс. В Волоколамском, Истринском и Клинском лесничествах прогнозируется I класс.

Синоптики ожидают температуру воздуха днем плюс 11–21 градус, ночью — плюс 11–13 градусов. Возможна переменная облачность и кратковременные дожди.

О возгораниях просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.