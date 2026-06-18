Бизнес Подмосковья подал более 21 тыс обращений в ЦУР с 2023 года

Предприниматели и производственники Подмосковья с 2023 года более 21,2 тыс. раз обратились на горячую линию ЦУР «Бизнес» за консультациями и помощью в решении вопросов. Еще 4,7 тыс. обращений поступили через инвестпортал региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центр управления регионом «Бизнес» начал работу в Московской области в 2023 году. С этого времени его деятельность значительно расширили, увеличив количество каналов связи для предпринимателей и инвесторов.

«ЦУР «Бизнес» заработал в Московской области в 2023 году, и с того времени его деятельность была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи, наиболее популярными среди которых остаются звонок на горячую линию, обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через инвестпортал Подмосковья», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Если ранее за помощью можно было обратиться по восьми каналам, то сейчас их число выросло до 13. Предприниматели могут направить запрос по телефону 0150, по электронной почте 0150@mosreg.ru, через инвестпортал Московской области, почту губернатора, соцсети, приемную правительства Московской области, платформу обратной связи, на встречах с бизнесом, через ИИ-помощника Софию, ОМСУ, портал Общероссийский Народный Фронт и портал правительства МО.

Поддержку бизнеса в регионе оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.