В Солнечногорске производитель колбас увеличил выпуск на 27%

Предприятие «Солерамичи» в Солнечногорске подвело итоги пилотного проекта «Производительность труда»: выработка на участке тонких колбас выросла на 27%, а время изготовления сократилось на 18%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Итоги реализации пилотного проекта федеральной программы «Производительность труда» подвели на предприятии ООО «Солерамичи» в Солнечногорске. Компания выпускает сыровяленые колбасы и мясные деликатесы премиум-класса по традиционным итальянским рецептурам и работает по полному производственному циклу — от подготовки сырья до выпуска готовой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.