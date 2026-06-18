Общественный совет обсудил лесные проекты в Подмосковье

Заседание общественного совета при комитете лесного хозяйства Московской области прошло в Подмосковье. Участники подвели итоги акции «Сад Памяти» и обсудили развитие школьных лесничеств и меры профилактики среди молодежи, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На заседании рассмотрели результаты международной эколого-патриотической акции «Сад Памяти», прошедшей в мае 2026 года. Участники отметили высокий уровень организации и вклад проекта в восстановление и сохранение лесов региона.

В рамках акции высадили более 90 тысяч сеянцев сосны и ели, а также около 3 тысяч сеянцев других деревьев и кустарников. Общая площадь посадок превысила 40 гектаров. В мероприятиях приняли участие свыше 3 тысяч жителей Подмосковья.

Отдельно обсудили развитие движения школьных лесничеств, которое объединяет 178 объединений и более 3,5 тысячи школьников. Члены совета поддержали дальнейшую популяризацию этой работы и подчеркнули необходимость профилактики вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе в рамках занятий со школьниками. Участники также обменялись предложениями по развитию общественного контроля и экологического просвещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.