Процесс запущен: Черчесов спрогнозировал возвращение сборной РФ в Европу

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на Премии РБ заявил, что российские клубы могут вернуться на европейские турниры, но когда это произойдет — сказать сложно, сообщает Metaratings.ru .

«Инфантино (Джанни, президент ФИФА — ред.) запустил процесс по возвращению России и наших клубов на международную арену? Я верю, что нас вернут. Насчет времени не скажу. Случится ли это в ближайшие 5 лет? Не спрашивайте меня о времени, потому что если я не знаю ответа, то я лучше промолчу. Хотелось бы побыстрее», — сказал футболист.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА запустил процесс возвращения России на международную арену. Российский футбол отстранен от международных игр с 28 февраля 2022 года.

Кроме того, министр спорта России Михаил Дегтярев в апреле поддержал возвращение продажи пива на стадионах. По его словам, это позволит получить больше средств для развития.