Призовые в российской Премьер-лиге: какие они и как делятся

Каждый сезон в российской футбольной Премьер-лиге — это не просто борьба за чемпионский титул. За каждой победой и за каждым местом в турнирной таблице стоят огромные деньги. Ежегодно призовой фонд соревнования растет: в розыгрыше-2023/2024 он составлял около 9 млрд рублей, в 2024/2025 перевалил за 10 млрд, а сейчас близится к 11 млрд.

Рассказываем подробнее о призовых в чемпионате — из чего они складываются, как распределяются и кто сколько получил за сезон-2024/2025.

11 млрд на кону: откуда столько денег в РПЛ

Главный источник доходов для клубов — это коммерческие контракты, которые руководство лиги заключает с крупными партнерами. Сегодня призовой фонд составляет около 11 млрд рублей. Для сравнения, всего пять лет назад эта сумма была почти в восемь раз меньше — примерно 1,3 млрд рублей.

Деньги поступают из трех источников:

● Телевизионные права. Холдинг «Матч» — эксклюзивный телевещатель лиги. По действующему 4-летнему контракту (с сезона-2022/2023 по 2025/2026), общие выплаты составят 28,6 млрд: по 6,6 млрд в первые два сезона и по 7,7 млрд за два последующих. Однако сейчас медиа утверждают, что по итогам текущей кампании сумма может дойти до 9 млрд рублей.

● Беттинг-партнер. Легальные БК спонсируют большинство топовых национальный соревнований, и футбольные — не исключение. Крупный контракт с букмекерской компанией Winline ежегодно обогащает лигу в среднем на 2,76 млрд рублей.

● Титульный спонсор. Соглашение с национальной платежной системой «Мир» приносит лиге до 800 млн рублей за розыгрыш.

Механизм раздачи: как делятся призовые в РПЛ

Деньги в РПЛ распределяются по сложной системе. Она мотивирует команды не только бороться за высокие места, но и активно работать с болельщиками.

Часть призового фонда делится в зависимости от итогового места участника. Чем оно выше, тем больше денег. Так, например по итогам сезона-2024/2025 чемпион России, «Краснодар», заработал 1,2 млрд рублей, а «Оренбург» с последнего 16-го места — около 300 млн рублей.

Клубы могут получить дополнительные деньги (около 277,5 млн рублей на всех), если отлично работают с аудиторией и болельщиками. В прошлой кампании лучшая средняя посещаемость была у «Зенита» — 35 691 человек (заполняемость 56%). Но бонус ушел «Краснодару» со средней посещаемостью 27 559 зрителей из-за заполняемости стадиона в 82%.

Еще один фонд (также 277,5 млн рублей) выделяется на «медийный чемпионат». Здесь учитывается, насколько эффективно клуб работает в медиапространстве — сколько человек следят за постами в соцсетях, сколько просмотров набирают видеоролики и т. д. Известно, что в прошедшем розыгрыше лучшим в этом рейтинге стало московское «Динамо», которое получило дополнительно 32,65 млн рублей. Однако информации о том, какие у клуба были показатели, нет.

«Быки» — самые богатые: сколько получили клубы за прошлый сезон

По подсчетам масс-медиа, по итогам чемпионата-2024/2025 сразу три команды заработали свыше миллиарда рублей от всех трех источников — «Краснодар» (1,28 млрд), «Зенит» (1,11 млрд) и ЦСКА (1,03 млрд).

Общие выплаты оставшимся участникам Премьер-лиги выглядят следующим образом:

● «Спартак» — 948 млн.

● «Динамо» — 882 млн.

● «Локомотив» — 777 млн.

● «Рубин» — 700 млн.

● «Ростов» — 617 млн.

● «Акрон» — 589 млн.

● «Динамо Махачкала» — 545 млн.

● «Крылья Советов» — 534 млн.

● «Химки» — 483 млн.

● «Пари НН» — 450 млн.

● «Факел» — 360 млн.

● «Ахмат» и «Оренбург» — по 338 млн.

