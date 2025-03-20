Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина

Зимбабвийку Кирсти Ковентри избрали на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Это первый в истории случай, когда главой организации стала женщина, сообщает РИА Новости .

Выборы прошли на греческом курорте Коста-Наварино в четверг. Ковентри была назначена десятым президентом МОК.

41-летняя Ковентри — пловчиха и политик. Она выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. С 2023 года она является индивидуальным членом исполкома МОК.

Пока еще действующий президент МОК немец Томас Бах покинет свой пост 23 июня. Он станет пожизненным почетным президентом организации.

Ранее МОК объявил о необходимости допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026. Он обратился с таким призывом к международным федерациям зимних видов спорта.