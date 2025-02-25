МОК объявил о необходимости допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о необходимости допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. МОК обратился с таким призывом к международным федерациям зимних видов спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на SVT.

Речь идет об атлетах, выступающих в нейтральном статусе. В МОК сочли, что летние Игры 2024 года в Париже, где поучаствовали 15 нейтральных спортсменов из России, стали удачным прецедентом. Такой же сценарий хотят воплотить и на зимних Олимпийских играх-2026, однако для этого федерации должны разрешить россиянам и белорусам пройти отбор на ОИ.

«Они не говорят: „Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования“. Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх», — сказали в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Ранее чемпионат России по горнолыжному спорту выиграл житель Подмосковья Александр Хорошилов.

