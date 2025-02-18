Житель Подмосковья выиграл чемпионат России по горнолыжному спорту

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На склонах Манжерока в Алтайском крае завершился чемпионат России по горнолыжному спорту среди мужчин, собравший 79 сильнейших спортсменов страны. В напряженной борьбе за золото в дисциплине слалома по итогам двух заездов победу одержал дмитровчанин Александр Хорошилов, представляющий Московскую область, сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр — самый титулованный российский горнолыжник современности, чье имя известно далеко за пределами страны. Он является победителем и призером этапов Кубка мира, многократным участником Олимпийских игр, а также мастером спорта международного класса.

«Победа Александра это гордость для всего Дмитровского округа. Поздравляю с золотом и желаю ему дальнейших успехов в карьере! Уверен, что впереди его ждут еще более значимые достижения», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.