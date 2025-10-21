Представитель Абрамовича опроверг планы покупки турецкого «Галатасарая»

Ранее турецкое издание Sozcu сообщало о готовящейся сделке по покупке контрольного пакета акций известного стамбульского клуба.

Официальный представитель Абрамовича заявил, что эта информация не соответствует действительности, подчеркнув, что предприниматель «не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб».

С 2003 по 2022 год Абрамович владел лондонским «Челси», который под его руководством выиграл множество национальных и международных трофеев.

«Галатасарай» является 25-кратным чемпионом Турции и обладателем Кубка УЕФА 2000 года.

