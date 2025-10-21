«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции по футболу

Команда из города с населением 1,5 тысячи человек выиграла шведскую лигу

Футбольный клуб «Мьелльбю» впервые за свою 85-летнюю историю стал чемпионом Швеции, обыграв в 27-м туре «Гётеборг» со счётом 2:0, сообщает "КоммерсантЪ" .

Команда из города Халлевик с населением около 1,5 тысячи человек, имеющая самый скромный бюджет в элитном дивизионе, обеспечила себе золотые медали за три тура до финиша, набрав 66 очков.

Под руководством 59-летнего Андерса Торстенссона, бывшего школьного директора, «Мьелльбю» потерпел лишь одно поражение в текущем сезоне и не проигрывает уже 19 матчей подряд.

Это историческое достижение для клуба, который в прошлом году занял пятое место — до нынешнего сезона этот результат считался лучшим в его истории.