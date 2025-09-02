С наступлением осени многие сталкиваются с потерей мотивации для физических упражнений, это связано с ухудшением погоды и сокращением светового дня. Чтобы сохранить мотивацию и поддерживать физическую активность, важно адаптировать тренировки к изменяющимся условиям, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя», — сказала Крашкина.

Она добавила, что также можно обратить внимание на занятия в помещениях: фитнес-зал, йога, пилатес, да и домашние тренировки — все это может стать отличной альтернативой занятиям на улице.

«Чем более разнообразные вы будете делать упражнения, тем проще и дольше удастся сохранить интерес и мотивацию. Установите конкретные цели и отслеживайте даже небольшие достижения на пути к ним — видеть результаты своей работы всегда мотивирует», — отметила доктор.

По ее словам, периодическое обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности не только позволят поддерживать хорошую физическую форму, но и помогут сохранить интерес и хорошее настроение.