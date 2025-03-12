Подмосковный стрелок завоевал титул чемпиона Европы по стрельбе
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Антон Аристархов завоевал титул чемпиона Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Для подмосковного спортсмена данное золото стало седьмым в карьере, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Аристархов в финале встретился с серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже турком Юсуфом Дикечем. Уверенную победу со счетом 15:12 одержал российский спортсмен. Замкнул призовую тройку румын Лука Жолдя.
Антон Аристархов родом из Ногинска, ему 26 лет, он представляет региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит в городе Осиек (Хорватия) с 7 по 13 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.