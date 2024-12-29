Подмосковный шахматист Мурзин стал чемпионом мира по рапиду

Шахматист из Химок, выпускник Гимназии им. Е. М. Примакова Володар Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В 13 партиях 18-летний спортсмен набрал 10 очков, также у него не было ни одного поражения. Он обыграл топовых шахматистов мира — Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда и Рамешбабу Прагнанандха.

Мурзин был «посеян» на чемпионате только под 59-м номером.

Спортсмен родился в Нижнем Тагиле. А на сегодняшний день вместе с семьей живет в подмосковном округе Химки. Он уже на семь лет выступает за Московскую область. В 2024 году стал выпускником Гимназии им. Е. М. Примакова.

Еще один шахматист из региона Иван Землянский набрал на турнире 7 очков. Он смог обыграть нескольких гроссмейстеров с рейтингом 2600+.

Чемпионат мира по шахматам сейчас проводится в Нью-Йорке. 30 декабря там начнется чемпионат мира по блицу.

С победой подмосковного спортсмена поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», — отметил глава государства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.