Подмосковный борец-классик одержал победу на первенстве Европы

Спортсмен из Подмосковья Алибек Амиров удостоился золотой медали на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победитель первенства России, призер первенства мира Алибек Амиров в составе национальной сборной стал чемпионом в весовой категории до 55 килограммов. В первой схватке турнира он одолел грека Василиоса Рафаила Папагеоргиу. Затем в четвертьфинале подмосковный борец взял верх над Филипом Бартосиком из Чехии. Во встрече за выход в финал был также повержен соперник из Азербайджана Эльмир Алиев. И в финальном противостоянии Алибек Амиров отпраздновал победу над грузином Кобой Карумидзе.

​Бронзовые медали в весе до 55 килограммов завоевали представитель Азербайджана Эльмир Алиев и Араик Топалян из сборной Армении.

​Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проводится с 8 по 14 марта в городе Тирана. Сегодня, 14 марта, состоится финальная схватка в весовой категории до 72 килограммов. За «золото» европейского первенства поборется спортсмен из Московской области Данил Григорьев. Его соперником станет Руслан Нуруллаев из Азербайджана.

Ранее, 12 марта, представительница Подмосковья Екатерина Карпушкина завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по женской борьбе в весовой категории до 53 килограммов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.