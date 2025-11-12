Подмосковные спортсмены взяли 8 медалей на первенстве России по настольному теннису

Команда Московской области завоевала восемь медалей на первенстве России по настольному теннису. В копилке воспитанников училища олимпийского резерва № 3 (Химки) золото, два серебра и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Есения Широкова завоевала золотую медаль в парном разряде среди юниорок в тандеме со спортсменкой из Свердловской области. Также подмосковная теннисистка заняла второе место в одиночном разряде.

Серебряными призерами в смешанном парном разряде стали Иван Иванов и Дарина Апсатарова. На первом месте расположился тандем спортсменов из Оренбургской области и Алтайского края. В этой же дисциплине в паре со спортсменкой из Москвы бронзу завоевал подмосковный спортсмен Матвей Рязанцев.

В парном разряде среди юниоров бронзовыми призерами стали Василий Поляков и Иван Иванов. Их соседом по третьей ступени пьедестала в этой дисциплине стал Матвей Рязанцев с напарником из Москвы. Первое место занял тандем из Санкт-Петербурга, серебро у дуэта теннисистов из Оренбургской области и Алтайского края.

Еще две бронзовые награды завоевали спортсмены Подмосковья в командных соревнованиях. Иван Иванов, Матвей Рязанцев, Ольгерд Киселев, Карен Чопуряни и Василий Поляков стали третьими в состязаниях юниоров. Среди юниорок на третью ступень пьедестала поднялись Дарина Апсатарова, Есения Широкова, Яна Терехова, Алина Савостикова и Ирина Козеева из Балашихи. В каждой из категорий лидерами зачета стали представители Москвы, а серебряными призерами команды Свердловской области. Вторые комплекты бронзовых медалей у спортсменов из Санкт-Петербурга.

Первенство России по настольному теннису проходило с 4 по 9 ноября 2025 года в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.