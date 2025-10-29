сегодня в 14:17

Подмосковные спортсменки стали победителями турнира по теннису на колясках

Тандем подмосковных спортсменок Виктории Львовой и Людмилы Бубновой стал победителем международного турнира по теннису на колясках Eureka Cup Taiwan Open в парном разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче за золото турнира подмосковный дуэт одержал победу над парой Сакхон Кхантхайит (Таиланд) и Марьян Зикри (Израиль) со счетом 7:5, 6:3.

Кроме того, Виктория Львова завоевала серебряную медаль в одиночном разряде. В финале она уступила японской теннисистке и заняла второе место.

Неделей ранее Виктория Львова победила на международном турнире Taipei Open, где в матче за «золото» также обыграла соперницу из Израиля Марьян Зикри.

Международные соревнования «Eureka Cup Taiwan Open» проходили с 23 по 27 октября в Тайбэе (Тайвань). Турнир объединил сильнейших теннисисток из 9 стран мира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.