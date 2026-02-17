Подмосковные горнолыжники отобрались на Паралимпийские игры 2026 в Италии

Горнолыжники из Московской области успешно прошли отборочные турниры и завоевали золото и серебро, обеспечив себе участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Подмосковья приняли участие в рейтинговых турнирах по отбору на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Соревнования проходили с 6 по 15 февраля в Швейцарии и Австрии.

В составе сборной России выступали горнолыжники Валерий Редкозубов из Дмитровского округа с лидером Евгением Героевым, а также Дмитрий Шульга из спортивной школы «Шуколово» с лидером Германом Аграновским. По итогам двух этапов спортсмены заработали необходимые рейтинговые очки для участия в Паралимпиаде.

В дисциплине «супер-гигант» тандем Дмитрия Шульги и Германа Аграновского завоевал золотую медаль. Валерий Редкозубов и Евгений Героев стали серебряными призерами в дисциплине «слалом».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Италии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.