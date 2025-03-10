Подмосковные бобслеисты завоевали медали на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и серебряную медаль на первенстве России по бобслею до 27 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В соревнованиях двухместных экипажей среди юниорок первое место заняла подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. Она выступала в паре с представительницей Краснодарского края Анастасией Макаровой. Тандем опередил на 0,57 секунды экипаж Анастасии Дудкиной из Орловской области и Анастасии Курышевой из Белгородской области. Третье место с отставанием 0,58 секунды заняли иркутская спортсменка Вера Серышева и Арина Подобаева из Краснодарского края.

​В аналогичной дисциплине, но среди юниоров, второе время показал экипаж из Московской области Степана Дубинко и Владислава Скулина. Они уступили 0,23 секунды победителям турнира Кириллу Голубеву и Алексею Кислице из Краснодарского края. Бронзовый результат показали Леонид Михневич и Антон Давыдов из Красноярского края. Их отставание составило 0,35 секунды.

​Первенство России до 27 лет по бобслею состоялось в городе Сочи с 6 по 9 марта. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.