Подмосковная спортсменка завоевала серебро первенства Европы по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка Екатерина Карпушкина заняла второе место на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках выступлений в весовой категории до 53 кг Екатерина Карпушкина провела три победных схватки, но в финале уступила сопернице из Азербайджана Эльнуре Маммадовой. Спортсменка из Подмосковья одолела в квалификационной схватке представительницу Белоруссии Викторию Волк. Затем победила соперницу из Турции Рабию Карадаг. И в полуфинале россиянка взяла верх над Наталией Кливчутской из сборной Украины.

Третье место европейского первенства в весе до 53 кг разделили белорусская спортсменка Виктория Волк и Карла Солер из Испании.

​Сборная России на первенстве Европы по женской борьбе завоевала пять наград, из них две золотые и три серебряные.

​Турнир проводился с 8 по 12 марта в городе Тирана. Также в столице Албании проходит первенство Европы по вольному и классическому стилям спортивной борьбы. В четверг состоятся финальные схватки, в одной из которых за золотую медаль европейского первенства по греко-римской борьбе сразится подмосковный борец Алибек Амиров. Его соперником станет Коба Карумидзе из Грузии.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.