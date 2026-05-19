Подмосковная спортсменка выиграла золото чемпионат Европы по стрельбе в Хорватии

Спортсменка из Московской области Анастасия Сорокина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке. Награду она получила в командном упражнении в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная России стала победителем в командном упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров, лежа» среди юниорок до 21 года. В состав команды вошли Анастасия Сорокина (областной центр олимпийских видов спорта, Сергиев Посад), Мария Круглова из Красноярского края и Елена Кретинина из Липецкой области.

Российские спортсменки показали результат 1846,8 балла, опередив команду Чехии, набравшую 1843,7 балла, и сборную Германии с результатом 1841,9 балла. Для Сорокиной эта медаль стала первым международным успехом в карьере.

Чемпионат Европы среди юниоров по пулевой стрельбе проходил с 7 по 18 мая 2026 года в Осиеке. В соревнованиях приняли участие около 500 стрелков из 34 стран. Всего было разыграно 40 комплектов наград — 20 среди юниоров и 20 среди взрослых. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.