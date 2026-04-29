Почему расстались Арина Аверина и Дмитрий Алиев: причина в жутком диагнозе спортсмена

Фигурист Алиев заявил, что туберкулез разрушил его отношения с Авериной

Российский фигурист Дмитрий Алиев расстался с гимнасткой Ариной Авериной после того, как у него выявили туберкулез. Спортсмен признался, что По словам Алиева, новость о болезни стала для него шоком, сообщает «Царьград» со ссылкой на интервью Алиева Первому каналу.

Он добавил, что не понимал, как мог заразиться, и тяжело переживал происходящее. Диагноз повлиял не только на здоровье, но и на личную жизнь.

«Было непросто, и я закрылся… Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились», — разоткровенничался спортсмен.

Алиев отметил, что в сложный период многое изменилось, и отношения завершились вскоре после постановки диагноза.

Слухи о романе Алиева и Авериной появились летом 2025 года. Позже пара подтвердила отношения: спортсмены вместе посетили свадьбу сестры гимнастки и опубликовали совместное видео в социальных сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.