Петр Ян победил бразильца Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248

Турнир по смешанным единоборствам прошел в субботу в китайском Макао. В финальном поединке в легчайшем весе Ян вырвал победу у Фигейредо решением судей, которые выставили счет: 50-45 (трижды) в пользу россиянина.

Это вторая подряд победа для 31-летнего российского бойца в UFC. В марте Петр Ян решением судей одержал победу над китайцем Суном Ядуном. На сегодняшний день у него 18 побед и пять поражений.

Ранее экс-бойца и звезду UFC Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины в Дублине в 2018 году.