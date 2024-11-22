Экс-бойца UFC Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины в Дублине в 2018 году. Дело рассматривалось присяжными в рамках гражданского процесса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Потерпевшая, которая познакомилась со спортсменом через соцсети, рассказала, что боец изнасиловал ее в пентхаусе дублинского отеля Beacon. По словам женщины, он также душил и избивал ее. Жертва отметила, что была против половой близости, так как у нее в этот момент была менструация.

После инцидента женщина обратилась за медицинской помощью. Эксперты зафиксировали у нее синяки на руках и теле, ссадины на шее. Макгрегор же заявил, что секс у них был по обоюдному согласию.

Кроме того, в изнасиловании обвиняли друга бойца, Джеймса Лоуренса. Оба попали на камеры видеонаблюдения у отеля, где произошел инцидент. Однако Лоуренса признали невиновным.

Так как дело рассматривалось в рамках гражданского процесса, потерпевшей присудят компенсацию.