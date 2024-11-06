Экс-бойца UFC Конора Макгрегора судят за изнасилование

О сексуальном насилии заявила уроженка Ирландии Ни Ли Лаймхин. По ее словам, она пригласила Макгрегора на вечеринку друзей в декабре 2018 года. Спортсмен приехал туда со своим другом Джеймсом Лоуренсом. Они забрали девушку и увезли в свой пентхаус, чтобы продолжить празднование. По дороге компания употребляла наркотики и спиртное.

По словам девушки, в какой-то момент в пентхаусе Макгрегор зашел к ней в спальню и начал домогаться. Лаймхин сопротивлялась, но боец перевернул ее со словами: «Теперь ты знаешь, каково было находиться в октагоне, когда я падал трижды».

Утром девушка обратилась в медцентр. Гинеколог зафиксировал следы насилия: тело потерпевшей было покрыто синяками, царапинами.

Защита Макгрегора считает, что девушка пытается таким образом вымогать деньги, иначе бы об изнасиловании она заявила гораздо раньше. На суде адвокат Джон Гордон сказал, что Макгрегор назвал бы ту ночь добровольной встречей, где спортсмен и девушка «занимались грубым сексом».

Ранее рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка. Оба истца утверждают, что музыкант надругался над ними в середине нулевых.