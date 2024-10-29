P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка

Против рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, подали два новых иска. Его обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка, сообщает Baza .

Оба истца утверждают, что музыкант надругался над ними в середине нулевых. Один из заявителей рассказал, что P. Diddy изнасиловал его в 2005 году, когда ему было 10 лет. Мальчик тогда был начинающим актером и проявлял таланты певца.

Родители возили его на музыкальные прослушивания, на одном из них Комбс якобы подмешал ребенку что-то в газировку, после чего мальчик потерял сознание, а рэпер надругался над ним. Когда юный певец пришел в себя, продюсер пригрозил ему расправой над родителями, если тот не будет молчать.

Второй истец заявил, что рэпер принудил его к сексу с ним и тремя телохранителями во время трехдневного прослушивания для телевизионного шоу «Создание группы». Это произошло в 2008 году, когда заявителю было 17 лет.

Парня исключили из конкурса, когда он пригрозил рассказать обо всем в обмен на более выгодные условия. Затем, по словам истца, Комбс препятствовал его карьере на протяжении 7 лет.

P. Diddy уже находится под стражей по делу о торговле людьми для сексуального рабства и организации проституции. Кроме того, его подозревают в педофилии, изнасилованиях, побоях и т. д.