Рэпер P. Diddy возмущен тюремными ростбифом и запеченной рыбой

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, находится в Бруклинском центре заключения и жалуется на тюремную еду, заявил адвокат исполнителя Марк Агнифило. Об этом пишет РИА Новости .

«Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела», — сказал адвокат, рассказывая, как его подопечный адаптируется к жизни в заключении.

По данным издания People, заключенные Бруклинского центра разнообразно питаются каждый день. Утром их кормят хлопьями с фруктами и десертом. В обед, как правило, запеченная рыба, гамбургеры или тако, а на ужин подают ростбиф или пасту.

Рэпер P. Diddy был отправлен под стражу по делу о торговле людьми для сексуального рабства. Его также обвиняют в организации проституции. Судебное слушание состоится 5 мая в Нью-Йорке.

Ранее мать рэпера Дженис Смоллс Комбс вступилась за сына в Сети. Она назвала себя «опустошенной» из-за случившегося.