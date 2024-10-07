Мать оскандалившегося рэпера P. Diddy выступила с заявлением о несправедливости

Мать рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, Дженис Смоллс Комбс выступила в Сети с заявлением в поддержку сына. Она считает, что его несправедливо обвиняют, и ей приходится с болью наблюдать за этим «линчеванием», пишет РБК со ссылкой на Us Weekly.

«Быть свидетелем того, что похоже на публичное линчевание моего сына, прежде чем у него была возможность доказать свою невиновность, — это невыносимо», — заявила Дженис Смоллс Комбс.

Женщина также пишет, что не считает своего сына идеальным человеком, ведь он тоже совершал ошибки. В качестве примера мать рэпера привела ситуацию, когда P. Diddy в 2016 году в одном из отелей избил свою девушку Кэсси Вентуру. Мать артиста считает, что общество должно дать ее сыну шанс изложить свою точку зрения по поводу обвинений, которые теперь «из каждого угла звучат в его адрес».

Дженис Смоллс Комбс в своем заявлении отметила, что пока ее сына обвиняют в том числе в сексуализированном насилии, жертвы этих преступлений на самом деле не могут добиться правосудия и наказать настоящих виновников случившегося.

Ранее сообщалось, что рэпер P. Diddy оказался в центре скандала. Его обвинили в педофилии и секс-торговле.