Папарацци сняли Анну Курникову в инвалидном кресле у торгового центра в Майами

43-летняя теннисистка Анна Курникова серьезно повредила ногу, из-за чего не может передвигаться самостоятельно. На днях ее засняли в инвалидном кресле, сообщает The Voice Mag .

Папарацци подловили звезду у торгового центра Bal Harbour в Майами, штат Флорида. Теннисистка сидела в инвалидной коляске, которую толкала ее подруга.

Курникова была одета в черный спортивный костюм. На ноге у нее журналисты заметили ортопедическую обувь.

Россиянка прогуливалась не только вместе с подругой, но и с двумя своими дочерьми — Люси и Мэри. Сына Николаса рядом не было видно.

Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. У пары трое детей.