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Открытый мастер-класс по муай-тай прошел в Серпухове

В Серпухове прошел первый открытый мастер-класс по муай-тай. Мероприятие было организовано при поддержке единого центра поддержки участников СВО, федерации тайского бокса-муай-тай и бойцовского клуба «Кремень». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муай-тай способствует развитию силы, выносливости, повышению уровня дисциплины и уверенности в своих силах. Особенно важно, что занятия этим видом спорта формируют крепкий характер, что крайне полезно для детей.

Участниками мастер-класса стали дети наших Героев, которые сейчас проходят службу в зоне СВО. Чемпион Мира Дилшодбек Мирзаев, вместе со своими воспитанниками — Это вдохновляет юных спортсменов, показывая, как важно стремиться к высоким целям.

«Продолжим работу над созданием условий для активного и здорового образа жизни нашей молодежи», — сказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.