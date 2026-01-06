сегодня в 15:27

Отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед» в Сергиевом Посаде перенесли с 10 января на 17 января в 12:00. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Причина переноса заключается в неблагоприятных погодных условиях — 10 января будет минус 19 градусов. В Подмосковье сильно похолодает.

«Мы заботимся о зрителях и участниках нашего фестиваля и хотим, чтобы мероприятие принесло вам только положительные эмоции и стало приятным и комфортным времяпрепровождением с близкими людьми», — отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Концерт состоится в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что зимой в регионе пройдут более одной тыс. спортивных и культурных мероприятий. Также в Подмосковье функционируют 48 катков с искусственным льдом. Для лыжников открыты 165 трасс.

«Пусть зима в Подмосковье будет яркой, веселой и интересной», — пожелал Воробьев.

