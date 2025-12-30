Воробьев: зимой пройдет более 1 тысячи спортивных и культурных мероприятий

Зимой для жителей и гостей Московской области подготовили более одной тыс. спортивных и культурных мероприятий. 31 декабря пройдет 56-я Манжосовская лыжная гонка в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что 1 января будет забег «5 верст» в Реутове. Состоятся «Забеги обещаний» на 2026 метров в Истре, Раменском, Пушкинском и иных округах.

На 2 января запланирован костюмированный забег «На спорте после оливье» в Ступине. 3 января в Ленинском округе будет зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год». Также запланированы мастер-классы по хоккею и фигурному катанию в Балашихе и Наро-Фоминске.

4 января пройдут мастер-классы по хоккею в Подольске и по фигурному катанию в Видном. 5 января будет шахматный турнир «Рождественский блиц» в Егорьевске.

«Для ребят от 5 до 14 лет пройдут бесплатные тренировки по хоккею по проекту „Красная машина Двор — связь поколений“. В Балашихе — 3, 4, 10, 11 января, в Пушкине и Лобне — 7, 8, 14, 15 января», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Проект будет идти до 31 марта. Он проводится каждую среду, четверг и на выходных.

Еще звезды фигурного катания покажут ледовые спектакли. Со 2 по 17 января будет проводиться первый областной фестиваль «Хрустальный лед» Ильи Авербуха. 17 января в Центральном парке Пушкина организуют гала-концерт.

С 9 по 18 января покажут постановку «Щелкунчик» Татьяны Навки и Петра Чернышева. С 17 по 25 января состоятся показы спектакля «Сказ о Руси» от Ирины Слуцкой.

Губернатор добавил, что в Подмосковье работают 48 катков с искусственным льдом. Для лыжников функционируют 165 трасс. Шесть из них имеют искусственное оснежение. Около трех тыс. мероприятий организовали библиотеки Московской области.

«Пусть зима в Подмосковье будет яркой, веселой и интересной», — пожелал Воробьев.

