Огонь летних Олимпийских игр зажгли в столице Франции

Дзюдоист Тедди Ринеру и легкоатлетка Мари-Жозе Перек зажгли большой воздушный шар, который взлетел в небо вместе с олимпийским огнем, указано в публикации.

Ранее организаторы Игр вывесили флаг Олимпиады в перевернутом виде.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Россию отстранили от участия в Играх, но 15 российских спортсменов все же прошли квалификацию и были приглашены на соревнования.