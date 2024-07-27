Огонь летних Олимпийских игр зажгли в столице Франции
Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже
Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже, пишет РБК.
Дзюдоист Тедди Ринеру и легкоатлетка Мари-Жозе Перек зажгли большой воздушный шар, который взлетел в небо вместе с олимпийским огнем, указано в публикации.
Ранее организаторы Игр вывесили флаг Олимпиады в перевернутом виде.
Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
Россию отстранили от участия в Играх, но 15 российских спортсменов все же прошли квалификацию и были приглашены на соревнования.