Обновившему рекорд России бегуну Федору Иванову стало плохо после финиша

сегодня в 20:22

Легкоатлету Федору Иванову, который установил новый рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами, после завершения соревнований на чемпионате России в Казани потребовалась помощь врачей из-за плохого самочувствия, сообщает ТАСС .

После завершения соревнований спортсмен почувствовал недомогание. Иванов пожаловался медикам на головную боль. Со стадиона легкоатлета увезли на коляске.

Федор Иванов стал чемпионом России, показав результат 47,94 секунды. Владимир Лысенко занял второе место с результатом 48,64 секунды, а Данил Ефимов — 3-е место с результатом 49,42 секунды.

Чемпионат России завершится 10 августа.

Ранее россиянка Мария Рослякова вошла в историю, став первой в мире спортсменкой, которая исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе. Температура воздуха во время выступления гимнастки была близка к нулю.