Объявлены чемпионы второго соревновательного дня «Кубка Защитников Отечества»

Второй соревновательный день межрегионального «Кубка Защитников Отечества» завершился. Были выбраны чемпионы в соревнованиях во стрельбе из лука, пулевой стрельбе, а также волейболу сидя, сообщается в Telegram-канале Государственного фонда «Защитники Отечества».

На опубликованном видео спортсмены проводили матч по волейболу сидя. Также они соревновались в стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Кубок проходит с 13 по 17 апреля.

Ранее сообщалось, что мероприятие проводится в Екатеринбурге Свердловской области. В «Кубке Защитников Отечества» участвуют более 100 ветеранов спецоперации из Уральского федерального округа.

