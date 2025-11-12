Новый теннисный корт появится в Балашихе

Строительство теннисного корта началось в Балашихе. Новый спортивный объект заменит старую площадку на улице Быковского, 2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На данном этапе благоустройства ведутся подготовительные работы. На территории проводят демонтаж старого асфальтового покрытия для создания прочного основания под современные игровые покрытия, а также осуществляют расчистку деревьев и кустарников.

«В Балашихе последовательно развиваем спортивную инфраструктуру — от крупных стадионов до дворовых площадок. Теннисный корт на улице Быковского — это еще один шаг в этом направлении. Спасибо всем, кто с вниманием и неравнодушием относится к изменениям в Балашихе — все, что делаем, делаем для вас и вместе с вами», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

После завершения благоустройства в Балашихе появится современная, безопасная и бесплатная площадка для занятий теннисом, где смогут тренироваться и профессионалы, и любители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.