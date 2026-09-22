Новый сезон школьной лиги стартует в Подольске в октябре

Более 3 тыс. школьников из 27 образовательных учреждений Подольска примут участие в новом сезоне Подольской школьной лиги, который начнется в октябре. Программу дополнят семейная лига, гонки дронов и творческие фестивали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом учебном году в Подольской школьной лиге вновь выступят более 3 тыс. юных спортсменов из всех 27 школ округа. Участники будут соревноваться в футзале, волейболе, баскетболе 3 х 3, шахматах и настольном теннисе. Также продолжит работу медиалига.

Впервые в проекте пройдет семейная школьная лига. Родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки смогут участвовать в соревнованиях вместе со школьниками. Кроме того, Подольск вошел в число 11 муниципалитетов региона, где создадут секции FPV-пилотирования в рамках проекта «Гонки дронов». К соревнованиям допустят спортсменов от 10 лет.

Муниципальный этап лиги пройдет с октября по март, региональный — с марта по апрель. Сильнейшие команды встретятся в финале четырех. В творческом направлении впервые проведут фестивали «Голос» и «Танцы», а также КВН.

В прошлом сезоне победила гимназия имени Подольских курсантов, второе место занял лицей № 5, третье — гимназия № 7. Премии победители и призеры направили на развитие команд.

«Приятно видеть, как проект растет и объединяет все больше ребят. Уверен, новый сезон принесет яркие победы и подарит школьникам незабываемые эмоции», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.