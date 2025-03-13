Новые катки в Дубне будут работать до 15 марта

Посетителей на катках в Дубне не убывает, несмотря на совсем уже весеннюю погоду. Две открытые ледовые площадки — подсвеченные нарядными огнями, комфортные, с бесплатным прокатом — стали точкой притяжения для горожан этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

Здесь отмечают дни рождения, постоянные посетители все передружились. Традиция знакомиться на катке опять работает. Сотрудники говорят — складываются парочки, приятно за ними наблюдать, в следующий раз приходят уже вместе.

«Молодой человек сделал здесь предложение своей девушке. Хотел с фейерверками, но по правилам безопасности нельзя. Мы предложили огни запустить за бортиком, а предложение сделать на льду. Так он и поступил, это было очень красиво», — рассказала сотрудница администрации катка Светлана Новикова.

На ближайшие выходные запланирован большой праздник в честь закрытия с мастер-классами, призами, фаер-шоу и дискотекой. Дубненцы надеются, что в следующем сезоне современные катки вновь откроются. Они очень полюбились горожанам — маленьким и взрослым.

«Около 70 тыс. человек посетили катки за сезон», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.