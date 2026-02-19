«Ни г*******, ни смартфонов»: лыжник Коростелев высказался о конфузах Олимпиады

Российский лыжник Савелий Коростелев высмеял возникшую на Олимпиаде ситуацию, когда российских спортсменов оставили без подарочных смартфонов, сообщает Sport24.ru .

Ранее другой российский спортсмен, ски-альпинист Никита Филиппов, рассказал, что участникам Игр в нейтральном статусе не выдали подарочные телефоны. Также стало известно, что в Олимпийской деревне слишком быстро, буквально за три дня, закончился запас бесплатных презервативов.

Коростелев отреагировал на эти новости. Он иронично написал в комментариях под постом Филиппова: «Ни г*******, ни смартфонов».

Филиппов с юмором ответил ему, что «привез „Гусарские“». Он пообещал поделиться ими с соотечественником на закрытии Игр.

Ранее в МОК заявили, что организация не может выдавать подарочные телефоны спортсменам определенных стран. Там отметили, что действовали «в целях соблюдения законодательства».

