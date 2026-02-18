МОК объяснил, почему российским спортсменам не выдали подарочные телефоны

Международный олимпийский комитет (МОК) не может выдавать подарочные телефоны спортсменам определенных стран. Так в организации прокомментировали тот факт, что участвующие в зимних Олимпийских играх россияне остались без этих устройств, сообщает ТАСС .

В МОК заявили, что действовали «в целях соблюдения законодательства». В рамках него организации запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов из определенных стран.

При этом в МОК подчеркнули, что приложат усилия, чтобы спортсмены, оставшиеся без гаджетов, смогли получать всю необходимую информацию и доступ к игровым сервисам, которые обычно доступны через устройства.

Ранее организаторы Игр-2026 вручили эксклюзивные подарочные телефоны спортсменам при заселении в Олимпийскую деревню. Однако россияне остались без гаджетов.

