МОК объяснил, почему российским спортсменам не выдали подарочные телефоны
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) не может выдавать подарочные телефоны спортсменам определенных стран. Так в организации прокомментировали тот факт, что участвующие в зимних Олимпийских играх россияне остались без этих устройств, сообщает ТАСС.
В МОК заявили, что действовали «в целях соблюдения законодательства». В рамках него организации запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов из определенных стран.
При этом в МОК подчеркнули, что приложат усилия, чтобы спортсмены, оставшиеся без гаджетов, смогли получать всю необходимую информацию и доступ к игровым сервисам, которые обычно доступны через устройства.
Ранее организаторы Игр-2026 вручили эксклюзивные подарочные телефоны спортсменам при заселении в Олимпийскую деревню. Однако россияне остались без гаджетов.
Между тем 18 февраля на Олимпиаде в Италии прошел женский командный спринт свободным стилем. Главное внимание зрителей на этих соревнованиях привлекла собака, которая выбежала на лыжню.
