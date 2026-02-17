Российским спортсменам не подарили телефоны на Олимпиаде‑2026

Российские спортсмены не получили мобильные телефоны от организаторов Олимпийских игр 2026 года, в отличие от других участников, которым телефоны вручили при заселении в Олимпийскую деревню, сообщает ТАСС .

К старту зимней Олимпиады-2026 одна из южнокорейских компаний, выступающая спонсором Международного олимпийского комитета, разработала особую версию смартфона для участников соревнований. Как сообщили представители компании, почти 3,8 тыс. атлетов, которые приедут в Италию на Игры, получат гаджеты в эксклюзивном дизайне.

На летних Олимпийских играх 2024 года российские спортсмены также не получили телефоны от южнокорейского спонсора. До этого на всех предыдущих Олимпиадах российские атлеты получали такие же подарки, как и другие спортсмены.

Ранее стало известно, что россиянка пронесла табличку Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля.

