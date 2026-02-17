Табличку сборной Украины на Олимпиаде пронесла россиянка
Фото - © Telegram/«Осторожно, новости»
Россиянка Анастасия Кучерова пронесла табличку Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля. Девушка 14 лет живет в Милане, но родилась во Владикавказе, а училась в Москве, сообщает «Осторожно, новости».
Об этом Кучерова сама рассказала в социальных сетях. Она считает честью возможность находиться рядом с украинскими спортсменами.
«Вчера, перед тем как сделать первый шаг к Звездным воротам, я повернулась и сказала этой прекрасной команде: „Сейчас вы увидите, что весь стадион будет аплодировать вам“», — написала Кучерова.
По информации издания Associated Press, распределение волонтеров было случайным, однако хореограф все же спросила об их предпочтениях. Тогда Кучерова выбрала табличку Украины.
В социальных сетях девушка публиковала посты в поддержку Украины еще с 2014 года. Также она активно поддерживала Алексея Навального*.
* Физлицо внесено в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.
