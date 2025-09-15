Неправильное положение шеи: почему возникают головные боли после занятий спортом

Специалист по механотерапии, врач-реабилитолог Владимир Бондаренко заявил, что возникающие у некоторых людей после физических упражнений головные боли могут быть связаны с неправильным положением поясницы или шеи.

«Не перестану повторять: правила и принципы пилатеса — нейтральное положение шеи, поясницы и вытяжение, когда у нас подбородок слегка прижимается к грудной клетке, то есть и обратное его положение — это подбородок гордеца», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, во время выполнения упражнений важно сохранять неподвижность подбородка относительно грудины и ключиц. Это легко контролировать при любой физической активности.

Реабилитолог отметил, что обязательное вовлечение лопаток в движение также способствует предотвращению головных болей.

При выполнении приседаний или выпадов необходимо обеспечивать стабильную, скоординированную и эффективную работу лопаток. Проблемы в грудном отделе могут отражаться на шее, поэтому важно поддерживать его гибкость.