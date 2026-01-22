Не платит за уборку подъезда: Кокорин задолжал за коммуналку в элитном ЖК Москвы

У Кокорина появился долг в 65 тыс рублей за коммуналку в элитном ЖК Москвы

Футболист Александр Кокорин, который владеет жильем в элитном ЖК «Новый Арбат» в Москве, уже несколько месяцев не платит за коммунальные услуги. Его долг составляет около 65 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Нападающему кипрского «Ариса» в ЖК «Новый Арбат» принадлежит квартира площадью 210 кв. м. Также он владеет парковочным местом на 19 кв. м. Все это оценивается почти в 250 млн рублей.

Кокорин в последние два месяца не платит за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек. Его задолженность перед управляющей компанией составляет 65 тыс. рублей.

Также у футболиста есть квартира в ЖК «Гранд Парк» площадью около 110 «квадратов», которую он купил в 2011 году. Вместе с машино-местом она стоит 60 млн рублей.

В ноябре прошлого года Кокорин чуть не сбил двух девушек рядом со стадионом ЦСКА в Москве. Его нарушение заметила камера с использованием ИИ.

