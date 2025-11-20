Футболист Кокорин чуть не сбил 2 девушек рядом со стадионом ЦСКА в Москве

Футболист Александр Кокорин, предположительно, чуть не въехал на автомобиле в двух девушек рядом со стадионом ЦСКА в Москве. Его нарушение заметила камера с использованием искусственного интеллекта, который начали применять недавно, сообщает SHOT .

Кокорин не пропустил девушек-пешеходов на улице Куусинена. Две москвички добрались практически до середины полосы, но автомобиль BMW спортсмена не остановился. За это ему пришел штраф на полторы тыс. рублей.

Суммарно за месяц Кокорина оштрафовали 38 раз на 50 тыс. рублей. Одно из нарушений связано с тем, что футболист ехал 200 километров в час по трассе в Ростовской области.

За весь период владения автомобилем у Кокорина 1 549 штрафов. Общая их сумма составляет около 1,7 млн рублей.

Кокорин играет за ФК «Арис» на Кипре. Большую часть этого сезона он проводит в Москве из-за травмы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.