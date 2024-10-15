Назван министр, который может стать новым президентом ОКР

Пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) может занять министр спорта и бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава Минспорта может начать работать на двух должностях одновременно, сообщает «Подъем» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь Дегтярева заявила, что не владеет информацией о том, что глава ведомства претендует на новую должность. В Министерстве спорта ситуацию пока не прокомментировали.

Дату выборов нового президента ОКР объявят 7 ноября во время заседания исполкома. В этот же день станут известны претенденты на пост руководителя комитета.

Сегодня, 15 октября, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ушел в отставку. Он занимал пост с 2018 года.